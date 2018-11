وزارة التعليم تُشكل لجنة لوضع أسس ومعايير تكليف مدراء المدارس

شكلت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لجنة عليا لوضع أسس ومعايير تكليف مدراء المدارس لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

وأصدر وزير التعليم عثمان عبد الجليل القرار رقم 1606 بشأن تشكيل اللجنة.

وتولى رئاسة اللجنة وفق القرار رئيس مصلحة التفتيش التربوي بالوزارة وبعضوية مدراء إدارات شئون التعليم العام الثانوي والأساسي والمركز العام لتدريب وتطوير التعليم والاحتياط العام .

هذا وسيتم تسليم نتائج أعمال اللجنة للوزارة في الخامس من نوفمبر الجاري.

