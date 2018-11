إيطاليا تسعى لاستمالة تونس والجزائر إلى جانبها في باليرمو

كشف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن زيارته لتونس، مثل تلك يوم الاثنين المقبل إلى الجزائر العاصمة، تشكل فرصة هامة للحوار حول القضايا الثنائية المفصلية مثل التبادلات الاقتصادية والتجارية، والتعاون الإنمائي والهجرة.

حيث أشار إلى أنه، خلال مباحثاته في تونس وفي الجزائر سيتم إيلاء اهتمام خاص لمؤتمر باليرمو من أجل ليبيا، الذي سيعقد في 12 و13 نوفمبر الجاري.

هذا واستهل كونتي زيارته لتونس أمس الجمعة بلقاء مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تلاه اجتماع مع نظيره التونسي يوسف الشاهد.

