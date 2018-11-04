شركة إيني الإيطالية تدعم مشاريع الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية «كلاوديو ديسكالزي» توصل الشركة لاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «فائز السراج» السبت وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز يضم كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية، و المدير التنفيذي للعمليات بالشركة ، ومدير عام إيني شمال افريقيا.

هذا وتم خلال اللقاء مناقشة مشاريع الشركة في ليبيا، وما سبق مناقشته في اجتماعات سابقة حول عقد اتفاقيات للاستثمار النفطي في ليبيا وإمكانية استحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة في جنوب البلاد وشمالها.

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