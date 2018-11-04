نائب ..يشكك في جدوى اتفاق مجلس النواب والدولة تعديل السلطة التنفيذية

شكك عضو مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، في جدوى اتفاق مجلسي الدولة والنواب بشأن تعديل السلطة التنفيذية وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي الجديد إلى (رئيس ونائبين) واعتبره “غير منطقي ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وما هو إلا حبر على ورق”.

وقال عبدالنبي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، “نحن نسعى لوحدة التراب الليبي بحيث يكون لدولتنا مجلس نواب واحد وحكومة واحدة ،لكن الأمر صعب جدًّا في ظل انتشار السلاح بيد مجموعات مسلحة لا تعترف بأي جسم من الأجسام الموجودة حاليًّا في ليبيا، والتي لا همَّ لها إلا جني المال من خلال الاعتمادات المستندية والمصرفية، خاصة في غرب البلاد”.

واعتبر عبدالنبي أن المجتمع الدولي «يدعم المجلس الرئاسي الحالي إلى حين الوصول إلى الاستحقاقات القادمة»، مطالبًا المجلس الرئاسي بـ«العمل مع الجيش إلى حين تأمين البلاد لنتمكن من الوصول إلى الاستحقاقات التي يطالب بها الشعب الليبي».

وبشأن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتخاب شخصيات عن إقليم برقة للمجلس الرئاسي، قال عبدالنبي: «في الحقيقة لم يتم انتخاب وتم الاتفاق على مَن لديه الرغبة الجادة ووضع اسمه، وهذا ما حدث.

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