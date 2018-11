المتوسط:

كشفت مصادر لـ( المتوسط)، عن اشتباكات في صبراتة بين مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا أحمد الدباشي ( العمو)و قوات غرفة عمليات محاربة داعش.

وأضافت المصادر، ” أن المجموعة تتبع قوات المجلس العسكري المطرودة بقيادة الطاهر الغرابلي وأحمد الدباشي الملقب بـ”العمو” ، و حاولت تلك المجموعة الاقتراب من جنوب صبراتة مما أدى لحدوث مناوشات انتهت إلى هروب تلك المجموعة “.

