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أنباء: اشتباكات عنيفة جنوب مدينة صبراتة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

نقل موقع المرصد  أن اشتباكات عنيفة تجري جنوبي مدينة صبراتة منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد بين قوات غرفة عمليات محاربة داعش وقوات أخرى تحاول دخول المدينة .

وقال مصدر من مديرية أمن صبراتة لـ المرصد بأن الاشتباكات تدور في منطقة ( الجفارة ) جنوبي صبراتة ضد قوات المجلس العسكري المطرودة بقيادة الطاهر الغرابلي والمهرب البارز المُعقاب دولياً أحمد الدباشي الملقب بـ ” العمو ” .

وأكد المصدر إخلاء جميع الطلبة من المدارس وتسريحهم إلى بيوتهم وكذلك موظفي كافة القطاعات الحكومية مؤكداً سماع دوي إطلاق نار في وسط المدينة من قبل ما وصفها بـ ” الخلايا النائمة ” التابعة للعمو .

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش أو المديرية أو وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق .

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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