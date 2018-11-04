الوطنية لحقوق الإنسان : إدارة الإعلام الخارجي محقة بإجراءاتها

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على حق إدارة الإعلام الخارجي بعدم إصدار بطاقة ترخيص لمراسلي الجهات الإعلامية الأجنبية في حال دون استيفائهم الوثائق المطلوبة من قبل وزارة العمل الليبية ومصلحة الجوازات وشؤون الأجانب و إدارة الإعلام الخارجي.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها ، :” ان هذا الموضوع ليس مساساً بحرية الرأي و لا يصادر حق الوصول الى المعلومة ، بل هو قضية اجرائية تتعلق بتنظيم العمل وفقا للتشريعات والقوانين الليبية النافذة والتي يأتي في مقدمتها القانون رقم 76 للعام 1972 ، ولذلك تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أن هذا الإجراء ضروري لإحترام سيادة الدولة الليبية وتحديد المسؤوليات القانونية و لضبط و تنظيم عمل الوكالات الأجنبية بليبيا أسوة بما هو متعارف عليه في دول العالم ، و لا علاقة لتلك الإجراءات بمسألة تقييد حرية الإعلام و الصحافة”.

وحثت اللجنة إدارة الإعلام الخارجي على أن تضطلع بدورها في تهيئة الظروف المناسبة وتقديم كافة التسهيلات لممارسة مهام عمل وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الخارجية العاملة على الساحة الليبية ، وذلك بما يضمن التوازن بين التزامات الدولة الليبية الملقى على عاتقها إتجاه ضمان حرية العمل الصحفي والإعلامي وتهيئة الظروف المناسبة له ، وبين التزام وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية والعربية والإقليمية العاملة في ليبيا بضوابط التشريعات والقوانين الليبية المنظمة لعمل الصحافة والاعلام ووسائل الإعلام الخارجية على الارضي الليبية .

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