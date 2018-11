المتوسط:

أكد اللواء عمر عبد الجليل آمر غرفة عمليات صبراتة ، ” أن المدينة تحت السيطرة ، والاشتباكات مع فلول ميليشيا ” العمو” جنوب المدينة.

يذكر أن صبراتة شهدت مناوشات بين مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا الدباشي ( العمو) و قوات غرفة عمليات محاربة داعش.

The post آمر غرفة عمليات صبراتة: المدينة تحت السيطرة والاشتباكات مع فلول ” العمو” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية