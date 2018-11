استكمال مشروع بحر السلام المرحلة الثانية نهاية عام 2018

المتوسط:

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، السبت، بمقر المؤسسة بطرابلس اجتماعا مع المدير التنفيذي لشركة ايني، السيد كلاوديو ديسكالزي، لمناقشة العمليات الجارية داخل ليبيا، بما في ذلك خطط للآبار السبعة المتبقية في مشروع بحر السلام المرحلة 2 المزمع استكماله نهاية عام 2018.

حيث ناقش الطرفان فرص زيادة الإنتاج والاستثمار والاستكشاف، بالإضافة إلى أهمية مشاريع الاستدامة في جميع الأنشطة. كما تم التطرق إلى مشروع تطوير الضاغطات بحقل الوفاء، حيث من المتوقع أن يبدأ الغاز بالتدفق في الأيام القليلة القادمة. ويعتبر هذا المشروع المشترك نجاحا مميزا رغم الظروف الصعبة التي تواجهها المناطق الداخلية البعيدة في ليبيا.

وشدد كلاوديو ديسكالزي، المدير التنفيذي لشركة أيني على أهمية العلاقات القوية التي تربط المؤسسة والشركة، مؤكداً أن شركة أيني قد بدأت في العمليات اللوجستية اللازمة قبل استئناف الأنشطة الاستكشافية، وذلك حسب ما جاء في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي ايني وبريتش بتروليوم.

تم أيضا مناقشة الإجراءات التنفيذية لإعداد كراسة العطاءات لمشروع تطوير التركيبات البحرية A&E .

ومن ناحيته صرح المهندس صنع الله قائلا: “إن شركة إيني تعد من الشركاء المميزين الذين قدموا الدعم للمؤسسة في جميع الأوقات، وأن هذه الزيارة والأعمال المشتركة بيننا هي مؤشر واضح لطموح الشركة في ليبيا. وهذا الأمر سيشجع على المزيد من الاستثمار في قطاع النفط الليبي وسيؤدي إلى توفير فرص إضافية لتحسين المهارات وبناء القدرات للجيل القادم من العاملين في قطاع النفط في ليبيا”.

وأضاف صنع الله قائلاً : “إن التزامنا بمبدأ الشفافية يشكل جانب مهم من نهجنا في جميع المشاريع المشتركة. إذ يمثل تعاوننا مع شركة ايني وإحياء هذه الاتفاقية، فرصة واعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني، ولتوفير حياة كريمة للشعب الليبي. ستعمل المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركائها، بكل طاقاتها لرفع وزيادة معدلات الانتاج لأعلى المستويات.”

الجدير بالذكر أن هذه اول زيارة لرئيس شركة كبرى لمقر المؤسسة الوطنية للنفط بعد حادثة التفجير الإرهابي الذي تعرض له المقر الرئيسي للمؤسسة.

