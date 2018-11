المؤسسة الوطنية للنفط : بدء الإنتاج من حقل بحر السلام البحري للغاز نهاية العام الحالي.

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس «مصطفى صنع الله» السبت بمقر المؤسسة بطرابلس اجتماعًا مع المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية «كلاوديو ديسكالزي».

وقال الموقع الرسمي للمؤسسة إن الاجتماع خُصص لمناقشة العمليات الجارية داخل ليبيا بما في ذلك خطط للآبار السبعة المتبقية في مشروع حقل بحر السلام البحري للغاز المرحلة الثانية الذي توقعت المؤسسة استكماله وبدء الإنتاج بحلول نهاية عام 2018.

وبحث صنع الله مع المدير التنفيذي لشركة إيني فرص زيادة الإنتاج والاستثمار والاستكشاف، وما جاء في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج بين المؤسسة وشركتي إيني الإيطالية وبريتش بتروليوم البريطانية.

كما ناقش «صنع الله» مع «ديسكالزي» سبل تطوير الضاغطات بحقل الوفاء النفطي الذي من المتوقع أن يبدأ الغاز بالتدفق فيه خلال الأيام القليلة القادمة، وفقًا للمؤسسة.

