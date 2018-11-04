ارفيدة يصل مشفى مصراتة بعد محاولة اغتياله بالخمس

قال الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد، إن العقيد علي ارفيدة نُقل من مستشفى الخمس إلى مستشفى مصراتة، بعد إجراء عملية جراحية له هناك لإيقاف النزيف الذي أصابه جراء إطلاق النار عليه في مدينة الخمس.

وأضاف حديد، في تصريح للرائد، أن القوة طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الجريمة، مشيرًا إلى أن إصابات ارفيدة بليغة وخطرة.

وكان العقيد علي ارفيدة أحد ضباط غرفة قوة حماية وتأمين سرت تعرض، صباح الأحد، لمحاولة اغتيال عندما أمطره مجهولون بوابل من الرصاص في مدينة الخمس، نقل على إثرها إلى المستشفى وهو في حالة خطرة.

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