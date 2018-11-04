“فحيمة” يؤكد أن الاتفاق بين “النواب” و”الدولة” يمثل كل الأعضاء و”بوفايد” ينفي

قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن الإعلان الذي أصدره رئيسا لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة بشأن الاتفاق على هيكلة السلطة التنفيذية؛ يعد ممثلا لكل الأعضاء سواء الموافقين أو غير الموافقين طالما أنه يأتي ضمن صلاحياتهما؛ وفق تعبيره.

وأكد فحيمة في مداخلة سابقة عبر شاشة الأحرار؛ أن أعضاء بمجلس النواب يربطون موافقتهم على الإعلان بمعرفة الأسماء التي سترشح للمجلس الرئاسي، على حد قوله.

من جهته قال عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد في تصريحات للأحرار؛ إن إعلان الاتفاق بين لجنتي الحوار؛ توسع عندما تحدث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية دون التطرق للاستفتاء على الدستور؛ مشيرا إلى أن الإعلان يمثل شخصي الرئيسين فقط حسب قوله.

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