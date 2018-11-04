صبراتة: اشتباكات بين غرفة الوادي والكتيبة 148

أكد مصدر من صبراتة اندلاع اشتباكات جنوب المدينة الأحد؛ بين غرفة الوادي المدعومة من قبل سرية التوحيد السلفية من جهة؛ والكتيبة 148 من جهة أخرى.

وأوضح المصدر في تصريح لليبيا الأحرار؛ أن الاشتباكات اندلعت على خلفية محاولة الكتيبة 148 بقيادة أحمد الدباشي المعروف بـ(العمو) العودة إلى المدينة، دون إعطاء أي تفاصيل حول وجود قتلى أو جرحى من الطرفين.

كما أشار المصدر إلى أن غرفة الوادي رفعت حالة الاستنفار داخل صبراتة، مضيفا أن الدراسة أوقفت وعدد من المدارس قامت بتسريح طلابها تخوفا من انتقال الاشتباكات داخل المدينة؛ حسب قوله.

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