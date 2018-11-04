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الخمس: إصابة العقيد علي ارفيدة بعد تعرضه للرماية

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت إصابة أحد ضباط الغرفة العقيد علي ارفيدة بعد تعرضه للرماية بالرصاص في مدينة الخمس.

وأكدت القوة عبر صفحتها بفيسبوك نقل ارفيدة إلى المستشفى في الخمس، مطالبة الجهات الأمنية بالمدينة بفتح تحقيق عاجل وتوضيح ملابسات الحادثة.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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