الخمس: إصابة العقيد علي ارفيدة بعد تعرضه للرماية

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت إصابة أحد ضباط الغرفة العقيد علي ارفيدة بعد تعرضه للرماية بالرصاص في مدينة الخمس.

وأكدت القوة عبر صفحتها بفيسبوك نقل ارفيدة إلى المستشفى في الخمس، مطالبة الجهات الأمنية بالمدينة بفتح تحقيق عاجل وتوضيح ملابسات الحادثة.

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