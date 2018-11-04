في أول تصريح رسمي.. الغرفة الأمنية صبراتة: هذا ما حدث فجر اليوم جنوب المدينة

ليبيا – في أول تصريح رسمي لها بشأن الاشتباكات التي دارت فجر اليوم جنوب مدينة صبراتة طمأنت الغرفة الامنية صبراتة بقيادة اللواء عمر عبدالجليل جميع أهـلي المدينة ، مؤكدةً بأن الوضع تحت السيطرة تماماً .

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الغرفة الامنية صبراتة أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن مجموعة ممن وصفتهم بـ” الخلايا النائمة التابعة للمجموعات الهاربة” حاولت زعزعة الأمن داخل المدينة وإثارة الفتن.

وأكدت الغرفة الامنية على أن قواتها بمشاركة من وصفتهم بـ “كتيبة السلف” والقوات المساندة كانت لهم بالمرصاد ، كاشفةً على قبضها على المجموعة المهاجمة وإداعهم السجن.

هذا وقد أعلنت كتيبة الوادي صبراتة التابعة للغرفة الامنية برئاسة اللواء عمر عبدالجليل اليوم الاحد عن غنمها عدد من الاليات والاسلحة قوات المجلس العسكري المطرودة بقيادة الطاهر الغرابلي والمهرب البارز المُعقاب دولياً أحمد الدباشي الملقب بـ ” العمو ”

كتيبة الوادي أكدت بحسب مكتبها الاعلامي بسط الغرفة الامنية صبراتة على كافة الحدود الادارية للمدينة وطرد القوات المهاجمة ، متوعدةً قوات المجلس العسكري المطرودة بقيادة الطاهر الغرابلي بملاقاة نفس المصير إذا عاودوا هجومهم من جديد .

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