بلدية سرت تستلم عدد من شاحنات النظافة الجديدة

تم مساء أمس السبت و بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير الاحرش، استلام عدد 13 شاحنة نظافة حديثة لمقر بلدية سرت وتمثلت في 11 شاحنة ضاغطة ومكب مرحلي وشاحنة نقل حجم كبير.

يذكر ان هذا الاسطول سيشكّل نقلة نوعية في نظافة البلدية حيث تأتي هذه المبادرة والمقدمة من أحد المؤسسات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا و ان دخول هذا الاسطول الحديث من السيارات الى جانب عدد آخر تم استلامه الفترة الماضية نقله نوعية للشركة العامة للنظافة.

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