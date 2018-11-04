مؤسسة النفط تبحث مع شركة ايني سبل إستكمال المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام

ليبيا – بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس السبت مع المدير التنفيذي لشركة ايني كلاوديو ديسكالزي العمليات الجارية داخل ليبيا،بما في ذلك خطط للآبار السبعة المتبقية في مشروع بحر السلام المرحلة الثانية المزمع استكماله بحلول نهاية عام 2018.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط فرص زيادة الإنتاج والاستثمار والاستكشاف بالإضافة إلى أهمية مشاريع الاستدامة في جميع الأنشطة ومشروع تطوير الضاغطات بحقل الوفاء حيث من المتوقع أن يبدأ الغاز بالتدفق في الأيام القليلة القادمة.

ومن ناحيته، صرح صنع الله قائلا: “إن شركة إيني تعد من الشركاء المميزين الذين قدموا الدعم للمؤسسة في جميع الأوقات، وأن هذه الزيارة والأعمال المشتركة بيننا هي مؤشر واضح لطموح الشركة في ليبيا. وهذا الأمر سيشجع على المزيد من الاستثمار في قطاع النفط الليبي وسيؤدي إلى توفير فرص إضافية لتحسين المهارات وبناء القدرات للجيل القادم من العاملين في قطاع النفط في ليبيا”.

وأضاف صنع الله قائلاً : “إن التزامنا بمبدأ الشفافية يشكل جانب مهم من نهجنا في جميع المشاريع المشتركة. إذ يمثل تعاوننا مع شركة ايني وإحياء هذه الاتفاقية، فرصة واعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني، ولتوفير حياة كريمة للشعب الليبي. ستعمل المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركائها، بكل طاقاتها لرفع وزيادة معدلات الانتاج لأعلى المستويات.”

ومن جانبه،شدد المدير التنفيذي لشركة أيني على أهمية العلاقات القوية التي تربط المؤسسة والشركة،مؤكداً أن شركة أيني قد بدأت في العمليات اللوجستية اللازمة قبل استئناف الأنشطة الاستكشافية وذلك حسب ما جاء في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي ايني وبريتش بتروليوم.

وتطرق المجتمعون إلى الإجراءات التنفيذية لإعداد كراسة العطاءات لمشروع تطوير التركيبات البحرية A&E .

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