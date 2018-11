المتوسط:

كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم، عن أعمال صيانة “جذرية وشاملة” يشهدها قسم الإسعاف بمستشفى طرابلس المركزي .

وأوضح الوكيل أنه من المتوقع أن يتم افتتاح القسم بتجهيزات كاملة وحديثة خلال الأيام القادمة؛ مؤكداً على متابعته لأعمال الصيانة الجارية بعد زيارته الرابعة للقسم خلال مرحلة الصيانة.

ومن جانب آخر ذكر الوكيل أن “مشاريعَ جديدة تصب في مصلحة القطاع الصحي ستنجز على أرض الواقع”؛ وستحدث تلك المشاريع “فارقاً كبيراً” في تحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على حد قوله.

هذا وقد وصلت إلى مستشفى طرابلس المركزي خلال المدة الماضية تجهيزات شملت 10 مضخات أدوية و 9 أسرة عناية و عدد 2 أجهزة “كي جراحي” و 3 أجهزة تخدير وجهازي أشعة وأثاث طبي ومكتبي.

The post وكيل «صحة الوفاق» يكشف عن أعمال صيانة بقسم إسعاف “المركزي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية