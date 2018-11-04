الأمن المركزي يُشرف على تأمين مطار أوباري

استلمت مجموعة تابعة للأمن المركزي فرع وادي الآجال بأوباري تكليفاً رسمياً بتأمين مطار أوباري المدني، توازيا مع الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الإدارة العامة للأمن المركزي.

وباشرت القوة المكلفة بتأمين مداخل ومخارج المطار وبواباته الخارجية وأيضا تأمين الصالات والمهبط عملها فور صدور قرار التكليف.

وتسعى إدارة الأمن المركزي لإبراز مجهودات الأجهزة الأمنية في أوباري ودورها في تأمين مؤسسات الدولة بالمدينة.

يذكر أن قوات فرع الأمن المركزي وادي الآجال أوباري قد قامت في الفترة الماضية بتأمين كافة بوابات مدينة أوباري.

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