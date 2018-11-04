تكليف الأمن المركزي وادي الآجال أوباري بتأمين مطار أوباري المدني

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن تكليف فرع الأمن المركزي وادي الآجال أوباري بتأمين مطار أوباري المدني ومباشرة العمل به، بناء على الخطة الأمنية.

وذكرت الوزارة، أن القوة المكلفة من الأمن المركزي وادي الآجال أوباري قد قامت بتأمين كل مداخل ومخارج المطار وبواباته الخارجية، وتأمين الصالات والمهبط وكل مباني المطار، مؤكدة أنه سيكون دور الأمن المركزي بمدينة أوباري كبير في تفعيل كل مؤسسات الدولة وتأمينها.

وثمنت الوزارة، الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للأمن المركزي فرع وادي الآجال أوباري، للحفاظ على الأمن والاستقرار، داعية إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل كافة ربوع البلاد.

يشار إلى أن فرع الأمن المركزي وادي الآجال أوباري قد قام بتأمين جميع بوابات المدينة في الفترة الماضية، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأحد.

وقد تسلم فرع الأمن المركزي وادي الآجال أوباري بوابة سوق الخميس وتأمينها، وتمركزت القوة ببوابة سوق الخميس التي تبعد عن المدينة حوالي 80 كيلو متر.

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