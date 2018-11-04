نائبة سلامة للشؤون الإنسانية والتنموية تجري زياره لمقر مفوضية الانتخابات الجديد

ليبيا – أجرت نائبة الممثل الخاص للشؤون الإنسانيه و التنموية ماريا ريبيرو أمس السبت زيارة لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجديد بطرابلس.

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ريبيرو أكدت وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” لعضو مجلس إدارة المفوضية عبد الحكيم بالخير التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز مؤسساتها الديمقراطية.

واعتبرت أن دعم المفوضية العليا للانتخابات لتهيئة مقر جديد وآمن يمكنها من تنظيم وإجراء الانتخابات يعد هدف أساسي للأمم المتحدة، وذلك يتم عبر صندوق تعزيز الانتخابات لأبناء ليبيا الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من البعثة وذلك على مدار السنوات 3 المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية