جهاز الاسعاف صبراتة يكشف الحصيلة المبدئية لاشتباكات اليوم

أعلن جهاز الاسعاف والطوارئ فرع صبراتة أن الحصيلة المبدئية للاشتباكات التي وقعت اليوم الأحد بمدينة صبراتة أسفرت عن قتيل واحد تم تسليمه لذويه بمدينة الزاوية وكذلك إصابة ثلاثة جرحى أحدهم مدني تلقى إصابة على مستوى الكتف ويخضع حاليا لعملية جراحية .

واوضح فرع الجهاز، انه لم يتم تأكيد الحصيلة نتيجة تعدد الجهات التي تقوم بالاسعاف ، مشيرا الى ان الفروع المجاورة لمدينة صبراته كزلطن والعجلات وصرمان على اهبة الاستعداد في حال ما استمر القتال.

وطالب الجهاز من الجهات المتقاتلة تحكيم وتغليب لغة العقل وإيقاف الاقتتال لتجنيب المدنيين المخاطر والنزوح

هذا واعلن جهاز الاسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى بفروع المنطقة الغربية وطلب من كافة طواقمه الاسعافية ضرورة الالتحاق كل حسب مكان عمله تحسبا لأي طارئ.

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