السفارة الأوكرانية بطرابلس تبحث إمكانية استئناف عملها

طالب سفير جمهورية أوكرانيا لدى ليبيا ميكولا ناهورني باعتماد القنصل الفخري المكلف من قبل وزارة الخارجية الأوكرانية لإمكانية تواصله مع السلطات الليبية، ورعاية مصالح الرعايا الأوكرانيين الموجودين في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان الأحد السفير الأوكراني لدى ليبيا.

وتم خلال اللقاء بحث إمكانية استئناف عمل السفارة الأوكرانية بالعاصمة طرابلس خلال الفترة القادمة.

كما تم بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجال الاقتصادي والصحي بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الطلبة الليبيين في أوكرانيا.

