الأمن المركزي أوباري يتسلم مهم تأمين مطار المدينة المدني

قام فرع الأمن المركزي وادي الآجال اوباري بتأمين مطار أوباري المدني وتكليف مجموعه تابعة للأمن المركزي باستلام مهام تأمين المطار ومباشرة العمل به.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن التكليف جاء بناء على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الإدارة العامة للأمن المركزي.

وأضافت الوزارة أن القوة المكلفة بتأمين كل مداخل ومخارج المطار وبواباته الخارجية ستقوم أيضا بتأمين الصالات والمهبط وكل مباني المطار، موضحةً أن دور الأمن المركزي بمدينة أوباري كبير في تفعيل كل مؤسسات الدولة وتأمينها.بحسب الوزارة.

يشار أن فرع الأمن المركزي وادي الآجال أوباري قام بتأمين كل بوابات المدينة في الفترة الماضية.

كما قام فرع وادي الأجال أوباري باستلام بوابة سوق الخميس وتأمينها، وتمركزت القوة ببوابة سوق الخميس التي تبعد عن المدينة حوالي 80 كلم .

