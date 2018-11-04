صنع الله ومدير شركة ربسول بليبيا يبحثان الأوضاع في حقل الشرارة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع مدير عام شركة ربسول فرع ليبيا، لويس بولو نافاز، الأوضاع في حقل الشرارة.

وبحسب المؤسسة، فإن ذلك جاء خلال اجتماع تطرف إلى استخدام أحدث التقنيات المتبعة لدى الشركة لدراسة تحسين إنتاجية بعض الطبقات في حقل الشرارة، إضافة للتعاون المشترك بين الطرفين في كافة المجالات.

كما تناول الاجتماع الوضع الأمني بالحقل وإيجاد الحلول المناسبة لتحسينه وتوفير الحماية للعاملين بمختلف حقول الشركة . وأكد صنع الله على أهمية توطين الدراسات الفنية داخل ليبيا، لما تحمله من أهمية في بناء القدرات الوطنية.

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