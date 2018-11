معاون آمر قوة حماية وتأمين سرت العقيد علي رفيدة يتعرض لمحاولة اغتيال في الخمس

تعرض معاون آمر قوة حماية وتأمين سرت العقيد علي رفيدة صباح الأحد للاستهداف بوابل من الرصاص على الطريق الساحلي بمدينة الخمس.

وأوضح شقيق العقيد رفيدة أن الإصابة كانت في الساقين وتم إسعافه بمحاولة السيطرة على النزيف ونُقِلَ على اثرها إلى مدينة مصراتة لتلقي العلاج.

هذا وقال مصدر من قطاع حرس السواحل الأوسط في تصريحات تلفزيونية إن حالة العقيد علي رفيدة مستقرة، وقد يحتاج تدخلا جراحيا.

