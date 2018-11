قريبًا.. تسهيل إجراءات الطلبة الليبيين الدارسين في أوكرانيا

المتوسط:

طالب السفير الأوكراني في ليبيا، ميكولا ناهورني، بضرورة الإسراع في اعتماد القنصل المُكلف من بلاده لدى ليبيا حتى تتمكن بلاده من توثيق سبل التواصل مع ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمواطنيها المُقيمين داخل البلاد.

كما طالب السفير بذلك خلال اجتماعه مع نائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لمُناقشة سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

وبحث النائب بالرئاسي، مع ناهورني تسهيل إجراءات الطلبة الليبيين الدارسين في أوكرانيا وتطوير التعاون بين البلدين في المجالان الاقتصادي والصحي.

