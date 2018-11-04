«أمن صبراتة» يعلن استلام 6 جثث من عناصر ميليشيا العمو

المتوسط:

أفاد مدير إدارة العلاقات بمديرية أمن صبراتة، محمد الحبيب، بأنَّ المديرية استلمت 6 جثث من القوات المهاجمة، ثلاثة منهم مجهولو الهوية حتى الآن.

وكان المجلس البلدي وحكماء وأعيان صبراتة، قد أفاد بأنَّ الوضع طبيعي داخل المدينة، وأن الدراسة ستستأنف بعد غد الثلاثاء.

وأشار المجلس، في بيانه، إلى أنَّ الغرفة الأمنية تعاملت مع مجموعات مسلحة هاجمت المدينة ودخلت مدرسة صبراتة الجنوبية، وتمكنت من السيطرة على الموقف بشكل كامل.

ولفت المجلس، إلى أن ما شهدته صبراتة كان عبارة عن محاولة لزعزعة أمن المدينة واستقرارها من قبل بعض الخارجين عن القانون.

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