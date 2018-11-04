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منظومة الحساونة: إمدادات المياه بخطر حقيقي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقدم خارجون عن القانون بتخريب 12 بئرا، خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي يجعل إمدادات المياه في خطر حقيقي وقريب جدا، وفق إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي.

وقالت الإدارة بصفحتها في “فيسبوك”، مساء الأحد، إن الآبار الـ12 خرجت عن الخدمة نهائياً بسبب الاعتداء على أحد أهم مكوناتها وهو محول القدرة الكهربائية.

وأضافت الإدارة أنه وبهذا الاعتداء وصل العدد الإجمالي للآبار التي طالها التخريب 88 بئرا منها 30 بئرا كانت عاملة قبل الاعتداء.

وناشدت الإدارة جميع الأجهزة الأمنية المعنية بضرورة التحرك لوقف هذا العبث بأهم مصدر للمياه بالبلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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