وزير خارجية مصر لـ «سلامة»: لابد من تحقيق الاستقرار لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة

المتوسط:

التقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة، وذلك على هامش الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ بمصر.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن اللقاء مع غسان سلامة يأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول أبرز المستجدات على الساحة الليبية، وبحث سبل التوصل لحل دائم ومستدام للأزمة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن سلامة حرص في بداية اللقاء على إحاطة الوزير شكري بالجهود الأممية المبذولة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية لحلحلة الأوضاع في ليبيا، حيث تناول في هذا الصدد كافة الشواغل.

ورحب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالجهود الأممية المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة على الساحة الليبية، مؤكداً على الموقف المصري الثابت تجاه توفير الدعم الكامل للأشقاء في ليبيا، واستمرار الجهود المصرية الرامية للدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة بما يضمن الحفاظ على وحدة واستقلالية الأراضي الليبية، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية للاضطلاع بدورها.

وفي ذات السياق، أردف حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى صيغة شاملة من صنع الليبيين أنفسهم تحقق الاستقرار السياسي والأمني والإنساني في ليبيا، وتتيح إجراء الانتخابات في أقرب فرصة.

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