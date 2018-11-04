العامة للكهرباء : نستعد لمواجهة إحتياجات فصل الشتاء

ليبيا – عقدت لجنة متابعة إستقرار الشبكة الكهربائية أجتماعاً ، الأحد ، لمتابعة الجهوذ المبذولة لسلامة وإستقرار الشبكة العامة خلال الشهر الحالي ومتابعة المشاكل التي تواجه سير العمل في هذه الفترة .

ووفق الصفحة الرسمية لشركة العامة للكهرباء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تناول الاجتماع وضع الشبكة خلال شهر نوفمبر الجاري ، كما استعرض الحاضرون الحالة المتوقعة للشبكة خلال فترة احمال الذروة الشتوية القادمة .

وناقش المجتمعون أيضاً إتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لمجابهة الإحتيجات نظراً لما يصاحب تلك الفترة من تزايد مفرط في استهلاك الطاقة الكهربائية وإنخفاض في درجات الحرارة وإستعمال وسائط التدفئة التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية .

المرصد – متابعات

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