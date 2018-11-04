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الخرطوش: 80 بالمائة من درنة القديمة بقبضة الجيش

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، أن أكثر من 80 بالمائة من المدينة القديمة بدرنة أصبح في قبضة الجيش الوطني.

وقال الخرطوش، في تصريح لـ218، إن الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات عمر المختار تحركت، الأحد، لتطهير الجزء المتبقي من منطقة المدينة القديمة في درنة.

وأضاف أن تحرك الوحدات العسكرية يأتي بعد تأمين حي المغار وما يعرف بـ”طرف الجبنة” نزولا إلى جزء المقابل لمحلات المدينة القديمة.

وبين أن الوحدات دخلت في اشتباك مع الجماعات الإرهابية فقد خلالها 8 جنود حياتهم وأصيب العشرات.

وأشار الخرطوش إلى أن القوات واصلت تقدمها وتطهير ما تبقى من المنطقة وصولا إلى نقطة الـ43.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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