باشا آغا يقيل السموعي من رئاسة مديرية أمن طرابلس ويعيّن خلفاً له

أصدر وزير داخلية الوفاق المفوق فتحي علي باشا آغا جملة من القرارات بتكليف مدراء إدارات ومديريات أمن ومنافذ بالوزارة بتاريخ اليوم الأحد كان أبرزها الإطاحة بمدير أمن طرابلس العميد صلاح الدين السموعي المعين منذ سنة 2014 عقب مقتل سلفه العميد محمد سويسي فى عملية فجر ليبيا وتعيين خلف له .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة فى تصريح صحفي تلقته منه المرصد أن باشآغا أصدر قراره رقم (1951) تكليف عميد .مهندس “الطاهر أبوالقاسم المحمودي” بمهام مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ كما تم تكليف عميد .دكتور “أحمد الهادي كركوب” بمهام مدير إدارة العلاقات والتعاون وفق القرار رقم (1953).

وكشف المكتب بأن باشا آغا أصدر كذلمك القرار رقم (1954) والقاضي بتكليف عميد .دكتور “أسامة شعبان عويدان” بمهام مدير إدارة المرور والتراخيص وكذلك تكليف عميد “سالم السائح سالم قريميده” بمهام مدير مديرية أمن طرابلس وفق القرار رقم (1952) خلفاً للسموعي.



وختم المكتب معلناً صدور القرارات رقم (1955) بشأن تكليف عميد “عزالدين مصطفي الزوق” بمهام مدير أمن منفذ مطار طرابلس الدولي و القرار رقم (1956) تكليف عقيد “خيري محمد العربي” بمهام مدير أمن منفذ مطار معتيقة الدولي والقرار رقم (1950) بشأن إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.



المرصد – متابعات

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