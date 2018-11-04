باشاغا يُعفي السموعي

أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مساء الأحد، جملة من القرارات بتكليف مدراء إدارات ومديريات أمن ومنافذ بالوزارة.

وجاءت التكليفات على النحو التالي:

1- قرار رقم (1951) تكليف عميد .مهندس “الطاهر أبوالقاسم المحمودي” بمهام مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ.

2- قرار رقم (1953) تكليف عميد .دكتور “أحمد الهادي كركوب” بمهام مدير إدارة العلاقات والتعاون.

3- قرار رقم (1954) تكليف عميد .دكتور “أسامة شعبان عويدان” بمهام مدير إدارة المرور والتراخيص.

4- قرار رقم (1952) تكليف عميد “سالم السائح سالم قريميده” بمهام مدير مديرية أمن طرابلس.

5- قرار رقم (1955) تكليف عميد “عزالدين مصطفي الزوق” بمهام مدير أمن منفذ مطار طرابلس الدولي.

6- قرار رقم (1956) تكليف عقيد “خيري محمد العربي” بمهام مدير أمن منفذ مطار معتيقة الدولي.

كما أصدر الوزير القرار رقم (1950) بشأن إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

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