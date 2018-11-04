قبيل زيارته لمصراتة.. شابة يوجه هذه الرسالة للسراج

وجه القيادي بمدينة مصراتة حسن شابة رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بمناسبة زيارة سيقوم بها إلى مدينة مصراتة، طالبه خلالها بضرورة الاستماع لصوت شباب المدينة.

وقال شابة في رسالته التي خص بوابة افريقيا الإخبارية، بنسخة منها: “مايسر أو يثير استغراب ! لكن في كل أحواله صحي أن يتنافس أخوة يوسف على استقبال السراج في مدينة شهدت انقسام حاد بين مؤيد للصخيرات ورافضا له ! لكن لكل شي ثمن وهذه قاعدة جميلة تؤسس لحوار بناء أساسه التنافس لا التخاصم والحرب !”.

وأضاف شابة، “رسالة إلى السيد السراج.. شيء جميل أن تستقبل بحفاوة ولكن الأمانة تتطلب الاستماع إلى طلبات واحتياج الشباب الذي دفع ثمن الصراع طيلة السنوات الماضية من حرب إلى حرب فلم يعرف راحة تجعله يفكر في مستقبل يصنعه بتفكيره وتطلعاته، وهم من يدفع الثمن كل يوم في ظل صراع كان واجبا وطنيا في حرب الدواعش أو في صراع تجار الحروب والنفوذ أو من سموا أنفسهم قادة فبراير ! .. والحقيقة أن من قاد فبراير برنار أو الناتو باعتراف كبيرهم عبدالجليل !”.

وأضاف شابة، “أتوجه إلى شباب مصراتة المتطلع بتحفز إلى صنع مستقبل ليبيا والتقدم نحو وطن دافئ لا مكان فيه لتجار الحروب وطالبي النفوذ ، لعلي لا أبالغ إن قلت لكم فرحي كبير ، فقد تبين الغث من السمين والرشد من الغي ! بالدعوة إلى التنافس في مصالحة وطنية جامعة تفضي إلى إطلاق سراح السجناء وعودة المهجرين لتعود مصراتة كما كانت ونحب ! وكما قال عنها معمر القذافي: (( أن مصراتة شرفت ليبيا وشرفت الأمة العربية )).

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