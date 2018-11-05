صور | يتلقى دقيقاً مدعوماً ولايتقيد بالتسعيرة ويعج بالصراصير .. الحرس البلدي يقفل أحد مخابر طرابلس

ليبيا – أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي طرابلس تشميع مخبز يعج بالصراصير بالشمع الأحمر فى منطقة السياحية غرب العاصمة طرابلس .

وفى بيان صحفي تلقت المرصد نسخة عنه قالت الإدارة إن أعضاء مركز الحرس البلدي حي الأندلس أقفلوا المخبز بالشمع الأحمر داخل منطقة السياحية لعدة أسباب ومخالفات قانونية وصحية .

وعن تلك الأسباب كشفت الإدارة بأن أولها وجود كميات كبيرة من الصراصير والحشرات إضافة لعدم الإهتمام بالنظافة العامة والشخصية للعمال داخل المخبز .

كما كشف الحرس البلدي بأن بعض العمّال وهم من جنسيات أفريقية لا يملكون أي شهائد صحية تخولهم من العمل فى مثل هكذا نشاط .

وأكد الحرس أيضاً عدم توفر الإشتراطات الصحية للمكان كمخبز يبيع رغيف الخبز والمخبوزات فى الوقت الذي يقوم فيه بزيادة بسعر الرغيف رغم إستلامه دقيقاً مدعوماً من الدولة عبر شركة وادي الربيع كما هو موضح بفاتورة عُثر عليها بالمكان .



المرصد – متابعات