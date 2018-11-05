حديد يكشف الحالة الصحية لمعاون آمرة قوة حماية سرت

أكد الناطق باسم قوة حماية سرت طه حديد، خروج معاون آمر قوة حماية وتأمين سرت عقيد علي ارفيدة، من غرفة العمليات وحالته الصحية مستقرة.

وبين حديد في تصريح خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، أن أرفيدة خرج من غرفة العمليات وحالته الصحية مستقرة، بعد أن أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، وقرر الأطباء الإبقاء عليه في غرفة العمليات للملاحظة.

وكان حديد قد أفاد في تصريح سابق لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن ارفيدة تعرض لرماية برصاص على سيارته على الطريق الساحلي في مدينة الخمس وهو متجه إلى مدينة مصراتة، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الخمس، وكان في حالة صحية حرجة، حيث أجريت له عملية لإيقاف النزيف، وبعدها تم نقله إلى مدينة مصراتة لاستكمال العلاج.

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