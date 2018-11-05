باشاغا يكلف مسؤولين أمنيين جددا في إدارات الداخلية

أصدر وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا جملة من القرارات تقضي بتكليف مديري إدارات ومديريات أمن ومنافذ بالوزارة.

وشملت القرارات تكليف كل من سالم قريميدة بمهام مدير أمن طرابلس، و الطاهر المحمودي مديرا لإدارة أمن المنافذ، وأسامة عويدان مديرا لإدارة المرور والتراخيص، و عز الدين الزوق مديرا لأمن منفذ مطار طرابلس الدولي، وخيري العربي مديرا لأمن منفذ مطار معيتيقة، وأحمد كركوب مديرا لإدارة العلاقات والتعاون.

هذا وأصدر وزير الداخلية المفوض قرارا يقضي بإنشاء مكتب لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار