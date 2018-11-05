بالفيديو | القبض على أحد عناصر “شورى بنغازي ” مصاباً فى هجوم صبراتة

ليبيا – ألقت قوات الغرفة الأمنية صبراتة ( غرفة محاربة تنظيم داعش ) القبض على أحد عناصر مايسمى مجلس شورى ثوار بنغازي الفارين من مدينتهم مصاباً على إثر مشاركته اليوم الأحد فى الهجوم الفاشل على المدينة رفقة قوات ” العمّو ” والغرابلي .

وبحسب مقطع فيديو تحصلت عليه المرصد أثناء نقله فى سيارة إسعاف لتلقي العلاج ، فيدعى المعتقل وفقاً لإعترافه المبدئي عبدالله يوسف عبدالله مؤكداً إصابته فى صبراته عندما كان يقاتل الأحد فى صفوف قوات أحمد الدباشي المكنى ” العمّو ” الذي يسانده الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري .

وقال عبدالله عند سؤاله عن الجهة التي جاء ليحاربها فى صبراتة بأنهم أخبروه بأنه فرد مشاة وقدم إلى المنطقة منذ يومين ليقاتل ما وصفها بـ ” قوات الكرامة ” مؤكداً تسلمه سلاح من نوع كلاشنكوف فى مدينة الزاوية حيث كانت قواتهم تحشد هناك للهجوم .

ووصف حشدهم فى الزاوية بأنه كبير كما أكد بأنه كان يقطن منذ فترة طويلة فى طريق مطار طرابلس قرب ” كوبري الفروسية ” مع شخص يدعى عاصم وشقيقه دون أن يكشف لقبهما ، كل ذلك قبل أن يفشل هجوم الأحد وتتراجع القوة المهاجمة تاركة خلفها خسائر فى الأفراد والعتاد والآليات .

وكانت تقارير إعلامية متواردة من المدينة قد أكدت مشاركة عدد من عناصر شورى بنغازي الفارين فى الهجوم اليوم على صبراتة بينهم قتيل يدعى محمد السنوسي الشيخي أكد كتيبة الوادي التابعة للغرفة مقتله فى الهجوم .

المرصد – خاص

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