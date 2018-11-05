حفتر يوجه بسرعة تنفيذ أوامر الإفراج القضائية الصادرة لسجناء استوفوا التحقيقات

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة بالقاسم حفتر، «تعليماته بسرعة تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن السلطة القضائية» بشأن إطلاق «بعض السجناء ممن تم استيفاء التحقيق معهم في بعض القضايا».

وقالت القيادة العامة في بيان نشره مكتبها الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأحد، «أصدرت النيابة العسكرية أوامرها القضائية بالإفراج عن بعض السجناء ممن تم استيفاء التحقيقات معهم في بعض القضايا، وعليه، أصدر القائد العام تعليماته بسرعة تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن السلطة القضائية».

وأهابت القيادة العامة في بيان «بأولياء أمور المعنيين الحضور إلى مقر سجن قرنادة لاستلام أبنائهم المفرج عنهم»، مطالبة «الجهات القضائية والأمنية بالعمل على استكمال كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص».

وأكدت القيادة العامة في البيان أن غايتها «سلامة الوطن والمواطن»، ونبهت إلى أنها «لن تتهاون مع كل مَن ارتكب فعلاً يعد جريمة يعاقب عليها قانون».

وطالبت القيادة العامة «الجميع الابتعاد عن الافكار المتطرفة وعدم اعتناق تلك الثقافات المستوردة التي تصدرها المخابرات المعادية للشعوب العربية، والتي تسعى من ورائها إلى تحريف مبادئ الدين الإسلامي الحنيف»، داعية «الأجهزة الأمنية» إلى «متابعة الخلايا النائمة التي تؤثر سلبا على الشباب، شباب ليبيا المستقبل».

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