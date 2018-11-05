بدر النحيب: تصريحات المشري استفزازية ومن الصعب التوافق مع مجلس الدولة وهو على رأسه

رأى عضو مجلس النواب، بدر النحيب العقوري، أن هناك «صعوبة في تحقيق التوافق الوطني في ظل وجود خالد المشري في قيادة المجلس الأعلى للدولة»، معتبرًا أن تصريحاته بشأن القيادة العامة للجيش الوطني والمشير خليفة حفتر «استفزازية».

وقال النحيب لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، «نؤكد حرصنا التام على التوافق الوطني في ظل الثوابت الوطنية والإعلان الدستوري الليبي ودور مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة بالبلاد وانحسار دور مجلس الدولة في التشاور كمجلس استشاري وضمان عدم المساس بالجيش وقيادته».

كما رأى النحيب أن حل الأزمة يمكن أن يجري عبر «إعادة لم شمل المجلس الرئاسي الحالي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على توحيد المؤسسات، وتهيئة الظروف للاستحقاقات المقبلة، والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وفق الإعلان الدستوري».

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