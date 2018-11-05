بطلب من وزير الداخلية.. الأحوال المدنية بنغازي تلغي العمل بشهادة الميلاد المفصلة في التعاملات المصرفية

أصدر مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، أسامة محمد الدرسي، قرارًا بإلغاء العمل بشهادة الميلاد المفصلة بالنسبة للمصارف التجارية، عقب تعليمات وزير الداخلية بالحكومة الموقته المستشار إبراهيم بوشناف لرئيس فرع مصلحة الأحوال المدينة بنغازي باعتماد منظومة الرقم الوطني وفقًا للقانون، عوضًا عن شهادة الميلاد المفصله في التعاملات المصرفية.

وقال بوشناف في خطاب موجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، حصلت «بوابة الوسط» على نسخه منه، «وردتنا العديد من الشكاوى بشأن شهادة الوضع العائلي المفصلة، ومضمون هذه الشكاوى أنها زادت العبء على المواطنين، عليه يطلب إلغاء الإجراء واعتماد الرقم الوطني الصادر وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة».

ونص القرار الذي حمل توقيع مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي وموجه إلى «مديري المصارف التجارية بمدينة بنغازي» أنه «بالإشارة إلى كتاب معالي وزير الداخلية رقم 13/3 قيد (5896) بشأن تعليماته لفرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي بإلغاء الإجراء المتخذة من قبلنا بخصوص العمل بشهادة الميلاد المفصلة واعتماد الرقم الوطني وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة».

وتابع القرار «عليه وبناء على تعليمات معالي وزير الداخلية نفيد سيادتكم بأن فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي قد أوقف العمل بشهادة الميلاد المفصلة فيما يخص التعامل مع المصارف».

وطالب القرار مديري المصارف التجارية بمدينة بنغازي «بتوجيه المواطنين للحصول على إفادة الرقم الوطني من المكاتب الخاصة والتوجه مباشرة للمصارف دونما الحاجة أو الرجوع للختم على الإفادة من مكاتب السجل المدني تسهيلاً للإجراء».

ويعاني المواطنون في كافة المدن الليبية الوقوف في طوابير طويلة لإتمام الإجراءات والمعاملات، وكذلك أمام المصارف والمخابز والجهات الحكومية، رغم اختلاف الأزمات.

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