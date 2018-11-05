الناظوري يتفقد الحدود مع مصر ويجتمع بقاطع الجغبوب و«الكتيبة 108»

أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري، أمس الأحد، زيارة تفقدية إلى الحدود الشرقية مع مصر، وعقد اجتماعات مع قادة وأفراد القاطع الحدودي الجغبوب (400 كلم جنوب طبرق) و«الكتيبة 108».

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة إن الناظوري اطلع خلال جولته التفقدية المفاجئة على سير تأمين الحدود الشرقية بين ليبيا ومصر برًّا وبحرًا وجوًّا، وقام بجولة جوية موسعة رفقة مسؤولين عسكريين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الناظوري شدد خلال اجتماعاته، مع القاطع الحدودي الجغبوب و«الكتيبة 108»، على ضرورة الحد من تسلل الجماعات الإرهابية من وإلى البلدين الشقيقين. وطالبهم بالعمل على الحد من عمليات التهريب واختراق الحدود ومكافحة عصابات الإتجار بالبشر وتعزيز العلاقات مع مصر.

وأثنى الناظوري على المجهودات التي يقوم بها أفراد القاطع الحدودي الجغبوب و«الكتيبة 108» في حماية وتأمين الحدود الليبية، مؤكدًا لهم أنه سيعمل على تقديم مزيد الدعم من أجل رفع مستوى وكفاءة الأفراد والعمل بتقنيات جديدة وحديثة لتأمين الحدود الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط