أبناء فزان في طرابلس: ليبيا لن تكون إلا واحدة وإنقاذ الجنوب ضرورة

عقد في العاصمة الملتقى الأول لأبناء فزان القاطنين بطرابلس في قاعة أبومليانة لمناقشة لمناقشة بنود جدول الأعمال التي تنظمها الجمعية الوطنية الثانية، تحت شعار فزان من أجل مستقبل أفضل.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية الثانية سالم بوخزام لـ218، أن المنظمة أنجزت مع النخبة الليبية مشروع مبادئ متكامل لأجل ترسيخ دولة ليبية متكاملة وجديدة، وقد تم إعلان هذه المبادئ في الملتقى وتناولها الحاضرون والتباحث حولها، والتركيز على المصالحة الوطنية، وملف الأمن في المنطقة الجنوبية على وجه الخصوص، وما حدث في منطقة الفقهاء.

وناقش الملتقى عدة ملفات تخصّ الجنوب وما يحدث له من انتهاكات أمنية، وتم التوصل فيه إلى العديد من النقاط هامة حول ترسيخ الأمن، وضرورة إيصال النتائج إلى المجلس الرئاسي واتخاذ خطوات حقيقية لإنقاذ الجنوب والنهوض به من أجل ليبيا الجديدة.

وأكد الملتقى على ضرورة التوجه إلى المنطقة الشرقية بعد إيصال التوصيات للجهات المسؤولة والسعي للوصول إلى حكومة وطنية بمبدأ أن ليبيا واحدة.

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