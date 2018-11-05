العميد فرنانة لأفراد الشرطة العسكرية: “انت منين” ممنوع قولها للمواطنين

شدد آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية العميد مختار فرنانة، على أفراد الشرطة العسكرية، بعدم طرح الأسئلة على المواطنيين والتي منها من أين هو ومنطقته، فالليبيون كلهم متساويين، ولذا يمنع على رجل الشرطة العسكرية أن يسأل المواطنون المارّون بالطريق العام عن منطقته أو مدينته وقبيلته سؤال المواطنين من أين هم؟ وبمعنى “انت منين” تعبتر ممنوعةً منعًا باتًا وفقا للقوانين المتبعة، وكان هذا خلال جولته التفقدية للبوابات المستحدثة مؤخراً في مناطق باطن الجبل والتي شملت بوابة بدر وتيجي.

وأوضح العميد مختار فرنانه لـ218، أن الهدف من الجولة معرفة ما يحتاجه أفراد الشرطة والإمكانيات التي تلزم البوابة المستحدثة مؤخرا، والعمل على دعمها، لأن الغرفة الأمنية ستعمل في الفترة القادمة على فتح بوابات جديدة في باطن الجبل، لترسيخ الأمن والاستقرار.

وحول مرتبات أفراد الشرطة العسكرية، تحدث العميد أن كل من التحق بالشرطة يسأخد مرتباته كاملة، ومسألة تأخيرها تعود للإجراءات الإدارية، إضافة إلى العسكري الذي يتأخر في تسليم الوثائق المطلوبة للمؤسسة.

وأكد آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية، أن أفراد الشرطة العسكرية هُم نظاميين ومتحمسين للعمل والمساهمة في بسط الأمن في كل ربوع ليبيا، مضيفا بأن المؤسسة تنتقي بعناية أفرادها في الشرطة العسكرية.

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