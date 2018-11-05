المعداني والأسود يبحثان ملف المواطنين الذين سُرقت ممتلكاتهم

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع رئيس اللجنة الفرعية للمنقولات بسرت علي الأسود، وبحضورعضو المجلس البلدى سرت صالح عيادة، آخر المستجدات في ملف المنقولات والمفقودات جراء حرب التحرير عام 2011، واستعراض ما انجزته اللجنة الفرعية خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بعمل اللجنة.

وأكد المعداني على ضرورة الإسراع بتفعيل عمل اللجنة والتواصل مع المواطنيين، لإيصال الصورة المطلوبة حول عمل اللجنة، مشيرا إلى أن البلدية على تام لتقديم المساعدة والمشورة وتدليل الصعاب أمام امام عمل اللجنة شريطة الإسراع بعملها وحصر كافة إجراءات المواطنيين.

وأشار عميد بلدية سرت، أنه يجب الاستعجال بموضوع تكليف قاضى للجنة من خلال آداء القسم القانونى من قبل المواطنيين وفقا لما تقدمو به بملفاتهم للجنة حول المنقولات والمفقودات.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الفرعية للمنقولات بسرت علي الاسود، أن اللجنة تتواصل مع اللجنة الرئيسية للاشراف على التعويضات عن المنقولات إبان حرب التحرير، وأنها قامت بإعداد منظومة وقاعدة بيانات يتم حاليا العمل بها وإدارج كافة المعلومات المتعلقة بكشوفات المتقدميين بملفاتهم للجنة عام 2013 وعددهم يتجاوز 27 ألف ملف للمنقولات، وقد تم إنجاز قرابة 21 ألف ملف تشمل كافة الأنشطة الزراعية والاقتصادية ولاآثاث و المركبات العامة وذهب ونقود مالية والتي سُرقت ونُهبت خلال حرب التحرير.

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