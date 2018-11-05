الرعاية الصحية سرت يطلق الحملة الوطنية للتطعيمات منتصف الشهر

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ومشرف عام الحملة للوطنية للتطعيمات في سرت محمد عبد االرحمن إدريس، إن الخدمات الصحية بالبلدية ومكتب الرعاية يستعدان للبدء فى إنطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات للعام الحالى 2018 تحت شعار يد بيد من أجل اطفالنا.

وأوضح إدريس إن التطعيمات التى تعطى للأطفال خلال الحملة هي ضد مرض شلل الأطفال والحصبة والحميرا وإعطاء فيتامين أ من سن الولادة وحتى عممر 14 عاما.

وأشار مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية، إلى أن العدد المستهدف خلال الحملة أكثر من 6200 طفل، إضافة إلى طلاب المؤسسات التعليمية، وبرعاية المركز الوطنى لمكافحة الأمراض الذي من المتوقع ان يحدد موعد إنطلاق الحملة قبل منتصف الشهر الجارى.

وعقدت إدارة الخدمات الصحية بسرت اجتماعا مع مدراء المراكز والوحدات الصحية بالمدينة لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بملف الترتيبات والاستعدادات للحملة الوطنية للتطعيمات بسرت قريبا.

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