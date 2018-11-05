الوطنية لحقوق الإنسان تسنتكر هجوم صبراتة وتطالب بمعاقبة “العمو”

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال العمل العدائي والتصعيد المسلح بمدينة صبراتة الذي أقدم عليه مسلحين تابعين لأحمد الدباشي الملقب “العمو” المدرج على قوائم العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي.

وأدانت اللجنة في بيان تحصلت 218 على نسخة منه، التصعيد المسلح، وحمّلت كامل المسؤولية القانونية للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، في زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وجددت اللجنة بأن استهداف المرافق والأحياء السكنية المدنية والمدنيين والهجمات العشوائية ضد المدنيين محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم حرب.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام بضرورة الإسراع عبر وسائل الضبط واحضار المطلوب أحمد الدباشي لتقديمه للعدالة.

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