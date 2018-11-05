دورة تدريبية لحماية مطارات ليبيا برعاية أمريكية.

نظمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا بالاشتراك مع مصلحة المطارات الليبية ومصلحة الطيران المدني الليبي دورة تدريبية في تونس لعدد 24 متدربا من مختلف أنحاء ليبيا .

وقد تركز برنامج الدورة على كيفية حماية مطارات ليبيا والبنية التحتية الحيوية ضد التهديدات.

وذكر موقع السفارة على شبكة المعلومات الدولية ان ناتالي بيكر القائمة بالأعمال المؤقتة بالسفارة، ألقت في المتدربين ، كلمة أكدت فيها “أن تعزيز قدرة ليبيا على حماية بنيتها التحتية الحيوية ضد الإرهاب والكوارث الطبيعية وغيرها من التهديدات أمر ضروري لضمان أمن ليبيا وتحسين اقتصادها”.

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