حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي ليوم الاثنين 05 / نوفمبر

إليــــــكم جدول مواعيد إقــــــــلاع و وصـــــول الرحلات الدولية والداخلية مـــن وإلــى مطار معيتيقة الدولي ليوم الاثنين 5/11/2018 إن شاء الله تعالى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية